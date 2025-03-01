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بيت الزكاة والصدقات يقدّم 3000 وجبة يوميا لإفطار الصائمين

إفطار الطلاب الوافدين
إفطار الطلاب الوافدين في جامع الأزهر، فيتو
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يقدم «بيت الزكاة والصدقات» 3000 وجبة يوميًا لإفطار الصائمين من مرتادي الجامع الأزهر من الطلاب الوافدين والمصريين المغتربين المستحقين، سائلين المولى عز وجل أن يعيد الشهر الكريم على الجميع بالخير واليُمن والبركات وذلك بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات.

 برنامجي «إفطار صائم» و«إطعام» من بيت الزكاة 

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن هذه المبادرة تأتي ضمن برنامجي «إفطار صائم» و«إطعام» والتي خصص لهما البيت حسابات تبرعات منفصلة، إستجابة للمتبرعين الراغبين في توجيه صدقاتهم لإفطار الصائمين، امتثالًا لقول النبي ﷺ: «مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا». [مسند أحمد]

ويحرص البيت على تقديم غذاء صحي ومتوازن، حيث يتم إعداد الوجبات بعناية من قِبَل فرق متخصصة، لضمان حصول الصائمين على وجبة متكاملة.

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