الثلاثاء 11 مارس 2025
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سياسة

برلماني يكشف أسباب موافقة صندوق النقد صرف الشريحة الجديدة لمصر

النائب محمد بدراوى،
النائب محمد بدراوى، فيتو

قال محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب أن صندوق النقد الدولى وافق على الدفعة المعتادة لمصر لافتا إلى أنها جاءت فى مواعيدها المتفق عليها مع الصندوق.


وأضاف عضو مجلس النواب لـ"فيتو ": أن مصر ملتزمة بالشروط التى تم وضعها مع صندوق النقد الدولى مشيرا إلى أن هناك سعر صرف مرن ومعدلات تضخم انخفضت.

واستكمل بدراوى، أن هذه الشريحة ليس لها علاقة برفع سعر الوقود أو غيره وخاصة أن الخطة موضوعة مسبقًا لافتا إلى أن الخطوات التى تتخذ مع الصندوق متفقة مع البرنامج الذى تم وضعه مع الصندوق.

وأشار إلى أن هناك خطوات تم تنفيذها بالفعل وتم رفع سعر البنزين وتم تحرير سعر العملة وأصبح سعر العملة مرن وانخفاض التضخم بالتالى كل ما هو متفق عليه مع الصندوق تم العمل عليه.

صندوق النقد الدولى 

 

وأعلن صندوق النقد الدولي،عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، على طلب الحكومة المصرية للحصول على ترتيب بموجب برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى  1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر
كما وافق على صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري


وقال الصندوق إن استكمال المراجعة يمكن الحكومة المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، بحسب شبكة CNBC عربية.

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