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اقتصاد

صندوق النقد يوافق على منح مصر 1.3 مليار دولار وفق برنامج المرونة والاستدامة

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي،عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، على طلب الحكومة المصرية للحصول على ترتيب بموجب برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى  1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر

كما وافق على صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

وقال الصندوق إن استكمال المراجعة يمكن الحكومة المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، بحسب شبكة CNBC عربية.

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