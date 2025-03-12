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صحة الجيزة تحذر من الإفراط في تناول القهوة والشاي خلال رمضان

مشروبات الكافيين،
مشروبات الكافيين، فيتو

حذرت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة من الإفراط في تناول القهوة والشاي خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن المشروبات الغنية بالكافيين قد تؤدي إلى زيادة إدرار البول، مما يسبب فقدان الماء والأملاح المعدنية من الجسم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالجفاف والإرهاق أثناء ساعات الصيام.

 

فوائد تقليل استهلاك الكافيين خلال فترة الإفطار 

وأكدت المديرية أن تقليل استهلاك الكافيين خلال فترة الإفطار يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم والتقليل من الشعور بالعطش والإرهاق. 

ونصحت بتناول المياه والعصائر الطبيعية لتعويض السوائل المفقودة، مع الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن خلال وجبتي الإفطار والسحور.

يأتي هذا التنبيه في إطار جهود وزارة الصحة لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، لضمان صيام صحي وآمن لجميع المواطنين.

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