إصابة شخص بطلق ناري في قنا

أصيب شخص، بطلق ناري لحظة الإفطار في ظروف غامضة داخل قرية أسمنت بالبحري قمولا مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وجري نقله إلى المستشفى على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده ورود بلاغ من مركز شرطة نقادة بإصابة شخص بطلق ناري داخل قرية أسمنت، التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ف.ع، يبلغ من العمر 43 عامًا، بطلق ناري داخل قرية أسمنت بمركز نقادة في ظروف غامضة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

جري تحرير محضر بالواقعة فيما تولت النيابة التحقيقات.

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