الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق سيارة أصيب بعاهة مستديمة في المرج

أمرت نيابة المرج بالاستعلام عن الحالة الصحية لسائق سيارة ربع نقل اصيب بعاهة مستديمة علي يد زميله في موقف السيارات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة عزبة النخل بدائرة قسم المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سائقي سيارات ربع نقل بموقف السيارات، بسبب خلاف على أولوية التحميل، تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها الطرف الأول على تسديد طعنة إلى الطرف الثاني في الوجه فاصابه بعاهة مستديمة.



تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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