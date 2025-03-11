الثلاثاء 11 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل حكيم باشا الحلقة 11، القبض على مصطفى شعبان للمرة الثانية

مصطفى شعبان، فيتو
مصطفى شعبان، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 حول حكيم باشا الذي يقرر السفر إلى القاهرة برفقة زوجته  وابنه، وقبل رحيله بدا أن معاملته لعمه نوح تغيرت ولم تعد كالأول وحاول أبناء نوح استغلال هذا الأمر لصالحهم.

وخلال الحلقة يحاول نوح استغلال الأوضاع في ظل غياب حكيم ويتواصل مع كبير المطاريد ويحاول منه معرفة معلومات خاصة بالخزينة في الجبل ولكنه لم حصل على ما يريد ويحذر والد صفا ابنته من الأيام المقبلة والتي ستشهد الكثير من المؤامرات ضد حكيم، وخلال الحلقة يسحب حكيم من أحمد صيام مهامه ويمنحها إلى عمه “فتوح أحمد”.

 وعقب وصول حكيم وزوجته إلى القاهرة، تم القبض على حكيم، من قبل مباحث الأموال العامة، بعد أن قام غراب بالإبلاغ عنه بالكشف عن تورطه في غسيل أموال والتهرب من الضرائب، كما كشف له غراب بأن السبب وراء القبض عليه هو ياسين (ميدو عادل) وأنه الذي أبلغه بحقيقة الكومباوند وأوراقه المزيفة.  


وانتهت الحلقة على التحقيق مع حكيم الذي يرفض التحدث إلا في حضور المحامي الخاص به ولكن ياسين قال في التحقيق “ القضية المنسوبة انا نحن معترفون بها” بيننا تعلو الصدمة على وجه حكيم.  

أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 10 

 دارت أحداث  مسلسل حكيم باشا الحلقة 10 حول التحقيق مع حكيم في النيابة وأثبتت تقرير الفحص بأن الآثار التي كانت معه مقلدة وليست حقيقية، وأكد حكيم لوكيل النيابة بأنه حصل عليها حتى يوزعها هدايا للسائحين في معبد دندرة ليتم الإفراج عنه فورا.

ويعود حكيم إلى القصر ويستقبله سليم وبحر ويعتذرون له عن غيابهم وقت حجزه لكن تبدو على وجهه علامات الاستياء، كما يجد غراب وواصل يأتون ومعهم “زفة” ويخبرونه أنها ليست بسبب خروجه ولكن لحصولهما على مناقصة الطريق الغربي بمساعدة سليم.

وحينما يصل حكيم القصر يجد علامات الاعتداء على وجه زوجته غزل، وعندما سأل عن  السبب قال له بحر بأن زوجته سرقت شقيقته، ثم صفع حكيم غزل علي وجهها، وبعد ذلك صفع سليم على وجهه اعتدى على زوجته في غيابه، واشتعلت الأجواء بين حكيم وأبناء عمه نوح حيث رفع بحر المسدس أمام وجه حكيم بعد صفعه بالقلم، وانتهت الحلقة على وجود خطة من أبناء عمه نوح على كيفية حصولهم على حقهم وأموالهم من حكيم بعدما اشتعل الصراع بينهم، ونصحهم والدهم بضرورة الانتظار أثناء ارتفاع موجة الغضب ثم التصرف بعد هدوء الأوضاع.

 

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا 

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية. 

 

أبطال مسلسل حكيم باشا 

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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