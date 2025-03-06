الخميس 06 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، سوزان نجم الدين ترفض التنازل عن قضية الميراث وتُشعل أحداث الحلقة 6 من "المسار"

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة السادسة من مسلسل المسار محاولة الدكتور عماد لقاء سوزان نجم الدين للتفاوض معها بشأن التنازل عن قضية الميراث مقابل مبلغ من المال.

 

حاول عماد إقناعها بأن الدعوى القضائية لن تكون في صالحها، وعرض عليها مبلغًا صغيرًا مقابل التنازل، لكنها رفضت بشدة، مؤكدة تمسكها بحقها في الميراث ورفضها الحصول على مبلغ زهيد بدلًا من الملايين.

 

أحداث مسلسل المسار 

 

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يتناول صراعًا بين عائلتين على الميراث، لكن بطرح جديد يبتعد عن النمط التقليدي.

 

بطولة المسلسل: محمد المنصور، حسين المنصور، فيصل العميري، خالد البريكي، سارة صلاح، سميا رضا، شذى سبت، ورامي شهاب. وهو من إخراج باسم شعبان.

 


يتابع جمهور مسلسل المسار يوميا عبر عدد من القنوات في المواعيد التالية:

تليفزيون الكويت: الساعة 9:00 مساء.

قناة  atv: الساعة 10:00 مساء.

قناة سما دبي: الساعة 12:00 منتصف الليل.

منصة أوان: تتاح الحلقات إلكترونيا عند منتصف الليل.

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