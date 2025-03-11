وكيل صحة قنا يتفقد الخدمات الطبية ويحيل 23 من العاملين للتحقيق (صور)

أجري الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا جولة تفقدية موسعة داخل مستشفي الصدر بمدينة قنا وذلك لمراجعة الخدمات العلاجية المقدمة وتوافر الرعاية الطبية اللازمة لكافة المترددين من المرضي.

مراجعة أدوية الطوارئ بمستشفي الصدر في قنا



بدأ وكيل الوزارة جولته داخل المستشفي بتفقد استقبال المستشفي ومراجعة أدوية الطوارئ والتسجيل السليم لحالات الدخول، كما تفقد وكيل الوزارة خلال جولته العناية المركزة حيث راجع كافة الحالات بالقسم الذي يضم ١٦ سرير عناية مركزة،ومدي الرعاية المقدمة لهم وتطور الحالة الصحية لكل مريض بالعناية وبروتوكول العلاج المقدم لهم،ومراجعة نماذج التحاليل التي يتم تقديمها للمرضي وتسجيل الحالات التي تم عمل تحاليل لها، والحالات الإيجابية ومتابعة تلقيها للرعاية اللازمة، موجهًا بتوفير عدد من أجهزة ال Monitor بمستشفي الصدر وتشغيلها لدعم العناية المركزة داخل الصدر.



مشددًا خلال تواجده بالعناية المركزة بضرورة إلتزام الفريق الطبي بأقصي درجات مكافحة العدوي والنظافة الدورية وأعمال التطهير،موجهًا بتحويل عدد من الصيادلة الإكلينيكيين بالعناية المركزة للتحقيق لعدم التزامهم بتقديم الخدمات الدوائية اللازمة.



كما وجه وكيل الوزارة بسرعة إصلاح جهاز التعقيم لضمان أقصي حماية وجودة للخدمة المقدمة للمرضي، وراجع مدي معرفة الفرق الطبية لتنفيذ أعمال مكافحة العدوي وإلتزامهم بالبروتوكولات الصحيحة لأعمال المكافحة،كذلك، راجع الأدوية داخل عربة الطوارئ وقوائم الأدوية وتوافرها داخل العناية المركزة، موجهًا بوضع خطة صيانة لأجهزة التكييف داخل العناية المركزة إستعدادًا لإرتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف.



واستمرت جولة وكيل الوزارة التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية، دكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي وعدد من مديري الإدارات الفنية وفريق المتابعة بالمديرية ومدير المستشفي الدكتور كمال همام، بتفقد غرف المرضي بالمستشفي حيث إطمأن منهم علي حالتهم الصحية ومدي تلقيهم الرعاية الصحة ورضاهم عن تلك الخدمات وتوافر الأدوية اللازمة المقررة لهم.

أعمال السلامة والصحة المهنية بمستشفي قنا

كما راجع وكيل الوزارة أعمال السلامة والصحة المهنية وتأكد من تشغيل أجهزة الإطفاء الذاتي داخل المستشفي والمعرفة الجيدة للفريق الطبي بتشغيل تلك الأجهزة ومراجعة طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها، كذلك راجع معمل الكيمياء وأمراض الدم ومعمل الدرن والخدمات المعملية المقدمة مع توافر الكواشف اللازمة وتشغيل كافة الأجهزة.

موجهًا خلال الزيارة بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الصيانة داخل الغُرف التي سبق ونشب بها حريق مشددًا علي الانتهاء من صيانتها ودخولها الخدمة لزيادة الإستيعاب داخل المستشفي وذلك بعد أن ورد تصريح النيابة العامة بهذا الشأن.



وخلال الزيارة تبين ترك العمل ل ٢٣ فردا من فريق المستشفي من الأطباء والصيادلة والتمريض ووجه علي الفور بتحويلهم للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ أقصي إجراء قانوني تجاههم.

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