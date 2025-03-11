دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتقدم على بنفيكا بثلاثية في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق برشلونة الإسباني، على نظيره بنفيكا البرتغالي، بثلاثية مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز برشلونة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دا لوز"، حيث سيلتقي المتأهل من مباراة برشلونة وبنفيكا مع الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق رافينيا في الدقيقة العاشرة، بعد مجهود فردي رائع من لامين يامال في اختراق منطقة جزاء بنفيكا من الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية استقبلها رافينيا بتسديدة داخل الشباك.

فيما رد بنفيكا سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 12، بعد ركلة ركنية نفذها أندرياس شيلديروب بعرضية إلى اخل منطقة الجزاءاستقبلها نيكولاس أوتاميندي برأسية متقنة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 26، خطف برشلونة هدف التقدم الثاني عن طريق لامين يامال، بعد ركلة حرة نفذها رافينيا بعرضية إلى داخل المنطقة مرت من الجميع ووجدت لامين يامال الذي استقبل الكرة وأطلق تسديدة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 42، أضاف برشلونة الهدف الثالث عن طريق رافينيا بعد انطلاقة سريعة من وسط الملعب عن طريق أليخاندرو بالدي أنهاها بتمريرة بينية تجاه رافينيا المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك، لينتهي الشوط بتقدم برشلونة 3 / 1.

تشكيل برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ويضم تشكيل برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: داني أولمو، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها.



فيما يتواجد على دكة بدلاء برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كلا من إينياكي بينيا، جافي، فيران توريس، انسو فاتي، توري، فيرمين لوبيز، كاسادو، باو فيكتور، إريك جارسيا، كوشين، فورت، جيرارد مارتن.

وأعلن هانز فليك، مدرب برشلونة، قائمة البلوجرانا لمباراة بنفيكا في دوري الأبطال، والتي ضمت: بالدي ورونالد أراوخو وإنييجو مارتينيز وجافي وفيران وبدري وليفاندوفسكي وأنس وفاتي ورافينيا وإنياكي بينيا وبابلو توري وفيرمين ومارك كاسادو وباو فيكتور ولامين يامال وأولمو وفرينكي دي يونج وكوندي وإريك وتشيزني وكوتشين وإكتور فورت وجيرارد مارتين.

وحقق برشلونة فوزًا صعبًا على بنفيكا، في مباراة الذهاب على ملعب "النور" بهدف دون رد، رغم أنه كان يلعب منقوصا منذ الشوط الأول نتيجة طرد باو كوبارسي.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وبنفيكا مع المتأهل من صدام بوروسيا دورتموند وليل، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حسب قرعة الشهر الماضي.

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