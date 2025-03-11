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ثقافة وفنون

إللي مش عاجبه حاجة ميشوفهاش، خالد سرحان يوجه رسالة لـ حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة،
الفنانة حلا شيحة، فيتو

حلا شيحة، أكد الفنان خالد سرحان، أن مهاجمته للفنانة حلا شيحة ليس انتقادا لشخصها، ولكنه رد على تصريحاتها بشأن تحريم الفن.

 

عودة حلا شيحة للفن

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة “القاهرة والناس”: "حلا شيحة اعتبرها أختي وهي رجعت الفن وأنا كنت متأكد إنها هترجع وفكرة إنك تقعد تروج إن الفن حرام مرفوضة والفن ضمير الأمة".

 

رسالة للمعترضين على الأعمال الفنية

ووجه خالد سرحان، رسالة في هذا الإطار قائلا: "أنت ممكن تكون معترض على حاجة ده حقك واعمال معينة ده حقك إنما الفن ده احنا ورثناه عن أجدادنا ومصر تاني دولة في العالم دخل فيها الفن".

وتابع: "احنا أول ناس عملنا الشريط السينمائي وورثنا الفن من زمان ودي حاجة تعمل دخل قومي للبلد ومفيدة انسانيا والفن شيء روحاني، وإللي مش عاجبه حاجة ميشوفهاش لكن حلا أختي وأنا متأكد إنها ندمت على تصريحات الفن حرام لأنها رجعت تاني".

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