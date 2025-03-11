لليوم الثاني.. انطلاق سوق المزارعين لليوم الواحد بغرب الإسكندرية

شهدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية فعاليات اليوم الثاني لسوق اليوم الواحد، والذي يتم إقامته علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ببشاير الخير ٣، ٥ بالقباري، وذلك بحضور سكرتير عام الحي.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية وفي إطار مبادرة أسواق اليوم الواحد والاهتمام بمناطق التطوير الحضاري.

واشتمل السوق علي ٣٠ منفذا لبيع السلع الأساسية من أرز وزيت وسكر ولحوم ودواجن وأسماك وخضراوات وفاكهة، وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة الي المستهلك بأسعار مخفضة وجودة عالية.

شهد السوق إقبالا كبيرا من المواطنين، وأثنت رئيس الحي علي جودة السلع المقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما تفقدت رئيس الحي سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل، واستمعت لشكاوي وطلبات المواطنين ووجهت بالحل الفوري فضلا عن تواجد خدمات الفرق الطبية وكذا خدمات شركة مياه الشرب والتوعية بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك.



وجاء ذلك بوجود مديري ومسئولي تموين غرب والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والوحدة الإدارية ببشاير الخير والكهرباء والعلاقات العامة والإعلام بالحي.

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