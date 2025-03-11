الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

فريق برشلونة
فريق برشلونة

دوري أبطال أوروبا، أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لخوض مباراة بنفيكا مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز برشلونة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دا لوز"، حيث سيلتقي المتأهل من مباراة برشلونة وبنفيكا مع الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

 

ويضم تشكيل برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: داني أولمو، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها.


فيما يتواجد على دكة بدلاء برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كلا من إينياكي بينيا، جافي، فيران توريس، انسو فاتي، توري، فيرمين لوبيز، كاسادو، باو فيكتور، إريك جارسيا، كوشين، فورت، جيرارد مارتن.

وأعلن هانز فليك، مدرب برشلونة، قائمة البلوجرانا لمباراة بنفيكا في دوري الأبطال، والتي ضمت: بالدي ورونالد أراوخو وإنييجو مارتينيز وجافي وفيران وبدري وليفاندوفسكي وأنس وفاتي ورافينيا وإنياكي بينيا وبابلو توري وفيرمين ومارك كاسادو وباو فيكتور ولامين يامال وأولمو وفرينكي دي يونج وكوندي وإريك وتشيزني وكوتشين وإكتور فورت وجيرارد مارتين.

 

موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا

 

تذاع مباراة برشلونة وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.


وحقق برشلونة فوزًا صعبًا على بنفيكا، في مباراة الذهاب على ملعب "النور" بهدف دون رد، رغم أنه كان يلعب منقوصا منذ الشوط الأول نتيجة طرد باو كوبارسي.

 


ويلتقي المتأهل من برشلونة وبنفيكا مع المتأهل من صدام بوروسيا دورتموند وليل، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حسب قرعة الشهر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا برشلونة بفيكا مباراة برشلونة وبنفيكا بنفيكا ضد برشلونة

مواد متعلقة

مدرب إسبانيول: لا أحب برشلونة ورفضت اللعب له

عودة ليفاندوفسكي لقائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

الأهلي يخوض مرانه على ملعب النادي بمدينة نصر بدلا من مواجهة الزمالك

مفاجأة، حافلة الأهلي تصل إلى فرع مدينة نصر بدلا من استاد القاهرة

خالية تماما، لقطات من غرفة ملابس الأهلي بستاد القاهرة قبل القمة 130

بعد انسحابه من لقاء القمة، لقطات من مران الأهلي الجماعي على ملعب مدينة نصر

بيان جديد لـ نادي الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة 130 أمام الأهلي

رسميا، صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

حقيقة إلغاء معسكر الأهلي ومغادره اللاعبين إلى منازلهم

منوعات

المزيد

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أسئلة الصائمين، ما هي أوقات إجابة الدعاء؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

دار الإفتاء توضح حكم الفطر للمسافر

عمرو خالد: كيف تتعامل مع الشخصيات السامة والمؤذية؟.. درس خصوصي من رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية