تشكيل برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لخوض مباراة بنفيكا مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز برشلونة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دا لوز"، حيث سيلتقي المتأهل من مباراة برشلونة وبنفيكا مع الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ويضم تشكيل برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: داني أولمو، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها.



فيما يتواجد على دكة بدلاء برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كلا من إينياكي بينيا، جافي، فيران توريس، انسو فاتي، توري، فيرمين لوبيز، كاسادو، باو فيكتور، إريك جارسيا، كوشين، فورت، جيرارد مارتن.

وأعلن هانز فليك، مدرب برشلونة، قائمة البلوجرانا لمباراة بنفيكا في دوري الأبطال، والتي ضمت: بالدي ورونالد أراوخو وإنييجو مارتينيز وجافي وفيران وبدري وليفاندوفسكي وأنس وفاتي ورافينيا وإنياكي بينيا وبابلو توري وفيرمين ومارك كاسادو وباو فيكتور ولامين يامال وأولمو وفرينكي دي يونج وكوندي وإريك وتشيزني وكوتشين وإكتور فورت وجيرارد مارتين.

موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا

تذاع مباراة برشلونة وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.



وحقق برشلونة فوزًا صعبًا على بنفيكا، في مباراة الذهاب على ملعب "النور" بهدف دون رد، رغم أنه كان يلعب منقوصا منذ الشوط الأول نتيجة طرد باو كوبارسي.



ويلتقي المتأهل من برشلونة وبنفيكا مع المتأهل من صدام بوروسيا دورتموند وليل، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حسب قرعة الشهر الماضي.

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