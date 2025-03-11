"تعليم قنا" تهنئ الفائزة في مسابقة الطباعة اليدوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة قنا، عن فوز ريهام محمد الطالبة بمدرسة المعيصرة الإعدادية التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية بالمركز الثامن في مسابقة الطباعة اليدوية للعام الدراسي 2024 /2025.

ورشحت ريهام في أعقاب المنافسات التي تمت بالمديرية تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا وإشراف سومية عبد الفتاح مدير عام الأنشطة التربوية وتنفيذ ومتابعة هانم محمود موجه عام التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بقنا.

إشادة بمجهود طالبة قنا



أشاد مدير تعليم قنا بما أحرزته ريهام مثمنا تميزها ونبوغها ومثنيًا على دور هيئة الإشراف من معلمي التربية الفنية بالمدرسة والتوجيه الفني بالإدارة والمديرية لتبنيهم ودعمهم موهبة الطالبة وصقلها حتى تتمكن من المنافسة بقوة في الفاعليات الوزارية.



وأشار الصابر إلى أن تشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في المسابقات والمنافسات الوزارية يعزز لديهم الدافعية نحو تنمية الموهبة والاستعانة بأصحاب الخبرات لاكتساب مهارات جديدة والإنشغال بالإطلاع على كل جديد في مجال التنافس مما يربط الطالب بالمدرسة ويجعله محبًا للقراءة والإطلاع والبحث.

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