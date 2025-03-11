الثلاثاء 11 مارس 2025
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محافظات

وفاة مسن إثر تصادم سيارة بتوكتوك في قنا

جثة
جثة

 لقى مسن مصرعه في حادث تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك، اليوم الثلاثاء، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى دشنا المركزي شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل البلاغ في قنا
 كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا مفاده مصرع مسن، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بتوك توك على الطريق السريع أمام قرية فاو قبلي بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبيّن مصرع جمال غزالي لبيب، 63 سنة، على الطريق السريع أمام نجع العقبية بقرية فاو قبلي بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دشنا المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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