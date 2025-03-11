إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي أمام قرية عزبة البوصة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية عزبة البوصة مركز أبوتشت.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص جار نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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