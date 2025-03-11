بالأرقام، إجمالي تراخيص السيارات الكهربائية في مصر خلال فبراير الماضي

السيارات الكهربائية.. استعرضت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعةً التامين الاجبارى على السيارات، إجمالي السيارات الكهربائية المرخصة من 21 يوليو 2021 وحتى فبراير 2025، وبلغت نحو 12.695 ألف سيارة كهربائية منهم إجمالي 569 سيارة كهربائية تم ترخيصها في فبراير الماضي بمصر.

ووفقا لما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعةً التأمين الاجبارى على السيارات، فإن

ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية في فبراير الماضي بمصر جاء كالتالي:



1- بى واى دى 117 سيارة.

2- مرسيدس 91 سيارة.

3- فولكس فاجن 77 سيارة.

4- بى ام دبليو 40 سيارة.

5- اكسبنج 28 سيارة.

6- تسلا 19 سيارة.

7- زيكر 18 سيارة.

8- روكس 16 سيارة.

9- نيسان 13 سيارة



ترخيص 637 سيارة كهربائية في يناير الماضي بمصر



ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية في يناير الماضي بمصر بالماركة



واوضحت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعةً التأمين الاجبارى على السيارات، وجاء ترتيب السيارات الكهربائية في مصر خلال شهر يناير الماضي كالتالي:



سيارات بي واي دي 127 سيارة.

سيارات مرسيدس 127 سيارة.

سيارات فولكس فاجن 100 سيارة.

سيارات بى إم دبليو 41 سيارة.

سيارات فولفو 27 سيارة.

سيارات إكسبنج 18 سيارة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.