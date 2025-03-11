الأربعاء 12 مارس 2025
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اقتصاد

بالأرقام، إجمالي تراخيص السيارات الكهربائية في مصر خلال فبراير الماضي

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية.. استعرضت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعةً التامين الاجبارى على السيارات، إجمالي السيارات الكهربائية  المرخصة من 21 يوليو 2021 وحتى فبراير 2025، وبلغت نحو  12.695 ألف سيارة كهربائية منهم إجمالي 569 سيارة كهربائية تم ترخيصها في فبراير الماضي بمصر. 

ووفقا لما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعةً التأمين الاجبارى على السيارات، فإن
ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية في فبراير الماضي بمصر جاء كالتالي: 
 

1- بى واى دى 117 سيارة.
2- مرسيدس 91 سيارة.
3- فولكس فاجن 77 سيارة.
4- بى ام دبليو 40 سيارة.
5- اكسبنج 28 سيارة.
6- تسلا 19 سيارة.
7- زيكر 18 سيارة.
8- روكس 16 سيارة.
9- نيسان 13 سيارة 

ترخيص 637 سيارة كهربائية في يناير الماضي بمصر
 

ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية في يناير الماضي بمصر بالماركة
 

واوضحت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعةً التأمين الاجبارى على السيارات، وجاء ترتيب السيارات الكهربائية في مصر خلال شهر يناير الماضي كالتالي: 
 

سيارات بي واي دي 127 سيارة.
سيارات مرسيدس 127 سيارة.
سيارات فولكس فاجن 100 سيارة. 
سيارات بى إم دبليو 41 سيارة.
سيارات فولفو 27 سيارة. 
سيارات إكسبنج 18 سيارة.
 

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