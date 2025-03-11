الإسكان تعلن الموعد النهائي للاستفادة من إعفاء غرامات التأخير على أقساط الوحدات

تنتهى مهلة الإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، غدا الاربعاء وذلك حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.



يأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه السابق، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات والمحال وقطع الأراضي والفيلات، واستجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للطلبات المقدمة من العملاء.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن التيسيرات تسرى في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص، مع تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة، المدن ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسرى هذه التيسيرات أيضا على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، وكذا على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأعمال التنفيذية لمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" بمدينة العبور الجديدة لتوفير سكن لائق ومتميز للمواطنين بالمدن الجديدة.

وقال المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس الجهاز مدينة العبور الجديدة إن مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" لعدد 99 عمارة بإجمالي 2574 وحدة سكنية بالحي ٣٧ بمنطقة ٢٦٠٠ فدان، ويهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والعصرية.

وأوضح أن مدينة العبور الجديدة واحدة من المدن الرائدة التي تشهد تنفيذ العديد من المشروعات السكنية الحديثة، لافتًا إلى المخططات التفصيلية لمشروع "ديارنا"، الذي يتضمن إنشاء عدد من العمارات السكنية بمواصفات حديثة تواكب معايير الجودة، حيث تم البدء في تنفيذ الوحدات وفق الجدول الزمني المحدد. كما قام بجولة ميدانية بالموقع، لمتابعة سير الأعمال والتأكد من تنفيذها بأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأكد رئيس الجهاز أهمية هذا المشروع في توفير وحدات سكنية متميزة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والإنجاز في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة الجوانب البيئية لضمان إنشاء مجتمع سكني متكامل ومستدام.

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