ضعف المياه عن عدد من المناطق بمدينة بدر لمدة 8 ساعات،غدا

أعلن جهاز مدينة بدر، ضعف المياه عن أحياء الاول والثاني والثالث والسابع بمدينة بدر وذلك في الفترة من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا يوم السبت 15 فبراير.

وأرجع ذلك لقيام شركة الكهرباء بأعمال صيانة لموزع الاستبدال المغذي لرافع مياه الشرب، وناشد المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة خلال تلك الفترة.

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة دفع العمل لإنهاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للمتقدمين للحجز في التوقيتات المحددة، وإتاحة الوحدات الجديدة للمواطنين لتلبية رغباتهم.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، للموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والسادات، وأسيوط الجديدة، من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المشروعات، مطالبًا مسئولي أجهزة المدن الجديدة، بالالتزام التام بمواعيد ومواصفات تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتوفير فرص العمل، بجانب العمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، مشروعات الطرق والمرافق بمنطقة النرجس، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المخصصة لمحدودي الدخل، يرافقه مسئولو الجهاز.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن المشروع يضم 465 عمارة بها 11,160 وحدة سكنية، ويتم حاليًا استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية للطرق، باستخدام أحدث المواد لضمان أعلى معايير الجودة، بجانب تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع، بهدف تحسين البيئة العامة وتوفير مساحات خضراء للمستفيدين.

وأكد المهندس علي سعد، الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، لضمان تسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها في المواعيد المقررة.

وتفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، تقدم الأعمال بمشروعات "سكن لكل المصريين" بمنطقة 2600 فدان والحيين 14 و15 بالمدينة، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الوحدات السكنية تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها.

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