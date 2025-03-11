رئيس جهاز العاشر يترأس اجتماعًا مع الشركات المنفذة لمشروعات المرافق

ترأس المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالمدينة، وذلك لمراجعة مستجدات المشروعات الجارية وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يواكب التطلعات التنموية للمدينة.

وشهد الاجتماع حضورًا من قيادات الجهاز، حيث شارك فيه المهندس محمد حنة، نائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله، نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق، إلى جانب المهندسة سمر، مدير إدارة المرافق الصناعية، والمهندس محمد عاشور.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات الفنية والتنفيذية التي تواجه المشروعات، مع وضع آليات وحلول عملية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كما أكد المهندس علاء عبد اللاه على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهاز والشركات المنفذة، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل بين الجهود لضمان إنجاز المشروعات في الوقت المحدد وبما يلبي تطلعات المدينة كمركز صناعي واقتصادي رائد.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار استراتيجية الجهاز الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للمدينة، ودعم البيئة الاستثمارية الجاذبة، بما يسهم في تحقيق التطور العمراني والصناعي المنشود، ويعزز من مكانة المدينة كواحدة من أبرز المدن الصناعية في مصر.

يذكر أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق رؤية الدولة في تطوير المدن الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتوفير البنية التحتية المتكاملة التي تخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

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