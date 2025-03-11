اجتماع في قنا لاختيار الأم المثالية على مستوى التنمية المحلية

ترأس اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماع لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2025 على مستوى ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، وذلك بحضور حنان صابر، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعبد الراضي أبو النجا، مدير إدارة الحسابات بالديوان، ورمضان الصغير، مدير وحدة السكان.

كفاح الأمهات في تربية أبنائهن بقنا

ومن جانبه أكد السكرتير العام لمحافظة قنا، أن اللجنة قامت بتقييم السير الذاتية للمتقدمات، مع مراعاة كافة الضوابط والشروط لاختيار الأم المثالية، دون الإفصاح عن أسمائهن أو محل إقامتهن، تحقيقًا لمبدأ الشفافية.

وأضاف أن الاختيار استند إلى قصص كفاح الأمهات في تربية أبنائهن، ومدى عطائهن للأسرة، فضلًا عن حرصهن على ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز تماسك الأسرة وترابطها، بالإضافة إلى قدرة الأم على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المتعددة، ورعاية أبنائها بالعطف والحنان.

وأوضحت حنان صابر، مدير وحدة تكافؤ الفرص، أن عدد المتقدمات بلغ خمس سيدات هذا العام، وتم اختيار أربع سيدات ممن انطبقت عليهن شروط المسابقة، ليتم لاحقًا تصفية القائمة إلى ثلاث أمهات مثاليات على مستوى محافظة قنا.

معايير الاختيار لهذا العام للام المثالية

وأضافت أن معايير الاختيار لهذا العام تضمنت ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة، وأن يكون جميعهم حاصلين على مؤهل عالٍ أو مقيدين بالفرق النهائية بالكليات، أو أن يكون أحد الأبناء حاصلًا على مؤهل فني متوسط ومتميز في أحد المهن، مع استثناء الأبناء من ذوي الإعاقات الذهنية غير القادرين على التعلم.

يأتي هذا التكريم في إطار الاهتمام بدور الأم في المجتمع، وتقديرًا لجهودها في رعاية الأسرة وتربية الأبناء، وترسيخ قيم التضحية والعطاء.

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