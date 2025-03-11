نشوب حريق في منزل بقنا

نشب حريق داخل منزل، اليوم الثلاثاء، في قرية الياسنية مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل منزل في قرية الياسنية مركز دشنا.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور للسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة والذي أسفر عن خسائر في أثاث المنزل دون أي إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

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