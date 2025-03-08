السبت 08 مارس 2025
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل مسابقات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية

التكريم
التكريم

كرّم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عدة مجالات من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

  • أسماء المكرمين

وشمل التكريم الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أنشطة المديرية للاتحادات الطلابية لعام 2023 /2024، وهم؛ أمين طه الغفلول، موجه عام التربية الاجتماعية، وحموده كامل يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية، والسيد إبراهيم ياسين، موجه أول الاتحادات الطلابية، وفتحية محروس موسى، مسئول اتحاد طلاب المديرية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تكريم الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة للتعليم العام 2024 /2025، ومسابقة الكاريكاتير الصحفي 2023 /2024، للفائزة الدكتورة داليا شحاتة محمد عليبة، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي.

 

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فضلًا عن تكريم الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة معلم مبدع خبير من شركة مايكروسوفت العالمية 2024 /2025، وهم؛ هاني حمدان إسماعيل، منسق برامج مايكروسوفت بالمديرية، ومها عبدالحي قطب، معلم علوم بمدرسة القرضا للتعليم الأساسي، ومنى مصطفى متولي، معلم علوم بمدرسة الزهور الرسمية للغات، بمدينة كفرالشيخ، وإيمان عبدالحميد أحمد، معلم لغة إنجليزية بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية، بمدينة كفر الشيخ، وأحمد عبدالله بظاظو، موجه بإدارة دسوق التعليمية، وبثينة محمود المرشدي، وكيل مدرسة العجوزين الإعدادية، بدسوق، وأميرة محمود المأموني، أخصائي تكنولوجيا بمدرسة فوه للتعليم الأساسي.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالجهود المتميزة للفائزين من مديرية التربية والتعليم وحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى مسابقات التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس تميز المحافظة في قطاع التعليم على مستوى الجمهورية، وحرصه المستمر على تكريم المتميزين فى كافة قطاعات المحافظة.

من جانبهم، أعرب الفائزون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين على مواصلة التميز والتفوق فى جميع الأنشطة والفعاليات، مثمنين دعم المحافظة لتحقيق التميز في مختلف المجالات التعليمية، تحت رعاية اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

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مسابقة تكريم التعليم موجهين كفر الشيخ
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