محافظ كفرالشيخ يتفقد مبادرة "مطبخ المصرية بإيدين بناتها"

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مبادرة «مطبخ المصرية بإيدين بناتها» خلال شهر رمضان الكريم، فى ضوء مبادرة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بمطبخ حديقة وفندق صنعاء بمدينة كفرالشيخ، بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ومقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومحمد عيسى مدير حديقة صنعاء.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مبادرة «مطبخ المصرية بإيدين بناتها» يتم من خلالها توفير حوالى 10 آلاف وجبة إفطار مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية«حياة كريمة»، خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة يستفيد منها 2000 سيدة كبداية ونواة لمشروعاتهم الخاصة بإنتاج وبيع الوجبات بعد تدريبهم على يد أمهر الطهاة والإدارة الاحترافية للمطابخ الكبرى وكيفية إعداد المناسبات والاحتفاليات، حيث استطاع المشتركين فى المبادرة إنتاج أكثر من 500 ألف وجبة خلال العامين السابقين، مشيدًا بجهود فرع المجلس القومي للمرأة المشاركين فى المبادرة، والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص العمل.

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