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اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار مقابل الجنيه،
الدولار مقابل الجنيه، فيتو

سعر الدولار ،  استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 11-3-2025.

 وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية. 

اقرأ التالى: سعر الدولار اليوم السبت 8 مارس 2025 أمام الجنيه المصري

 

اسعار الدولار - فيتو 
سعر الدولار - فيتو 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 


- 50.54 جنيها للشراء.
- 50.67 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى


- 50.55 جنيها للشراء.
- 50.65 جنيها للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر


- 50.55 جنيها للشراء.
- 50.65 جنيها للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

- 50.55 جنيها للشراء.
- 50.65 جنيها للبيع.

 

 

 

 

الدولرار - فيتو 
سعر الدولار- فيتو 


الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"


- 50.55 جنيها للشراء.
- 50.65 جنيها للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة



- 50.55 جنيها للشراء.
- 50.65 جنيها للبيع.

الدولار - فيتو 
سعر الدولار - فيتو 

 

مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

وسعر الدولار هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

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