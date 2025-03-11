صناعة العقول، محاضرة دينية بجامعة الإسكندرية

ألقى الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاء ، محاضرة دينية بكلية التربية جامعة الإسكندرية- تحت عنوان منهج الإسلام في صناعة العقول) يأتى ذلك بتوجيهات كريمة من الدكتور الوزير أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.

حيث استقبل الدكتور حسن سعد عابدين عميد الكلية بمكتبه وكيل الوزارة والوفد المرافق له الشيخ وسام على كاسب - مدير المتابعة والشيخ يحيى عبد الحميد طه - مسئول الإرشاد، والقارئ قطب علي المالكي- قارئا، وتم بحث سبل تعزيز التعاون بين مديرية أوقاف الإسكندرية وكلية التربية جامعة الإسكندرية.



وفي بداية المحاضرة وجه الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشكر الدكتور عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة الكلية على حسن الاستقبال وحفاوته.



ثم بين أن صناعة العقل ليس شعارًا يرفع، بل هي منهج إسلامي، دعت إليه الشريعة الإسلامية، وتجسدت تلك الدعوة في تلك الإنجازات العلمية، والحضارية التى زخرت بها الحضارة الإسلامية ووقف أمامها التاريخ موقف احترام وإعزاز،



كما بين أن الشريعة الإسلامية عملت على الارتقاء بعقول أبنائها، مبينًا أن صناعة العقل صناعة ثقيلة، حازت على الإشراف المباشر من المربي الأعظم النبي المقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان يتفقد عقول أصحابه، وينقب عن الجواهر العقلية، والطاقات الإبداعية من خلال جلساته، وعصفه الذهني لأصحابه بطرحه الأسئلة عليهم، ثم التأمل في طريقة تفكيرهم، وتقييم جوابهم،



وفي نهاية المحاضرة قام العميد الدكتور حسن سعد عابدين بإهداء درع الكلية وكيل الوزارة.



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