الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العثور على جثة شاب بها آثار طلق ناري في قنا

سلاح ناري
سلاح ناري

 عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على شاب مصاب بطلق ناري وبها كسور وكدمات بجوار ترعة المرة بالقرب من قرية السماينة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

 كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شاب بطلق ناري وكسور بالقرب من قرية السماينة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ح.م، من قرية هو، في الثلاثينيات من العمر بطلق ناري وكسور وكدمات في الساق والعين وحسب كلام شهود العيان من الأهالي أن سيارة ربع نقل بها أشخاص مجهولين قاموا بإلقائه بجوار ترعة المرة بالقرب من قرية السماينة مركز نجع حمادي.

تم نقل المصاب وهو في حالة خطيرة إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قرية السماينة قرية هو قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز نجع حمادي مركز شرطة نجع حمادي مستشفي نجع حمادي مستشفي نجع حمادي العام

مواد متعلقة

اجتماع في قنا لاختيار الأم المثالية على مستوى التنمية المحلية

أمن قنا يكثف البحث والتحري عن واقعة اصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقنا

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا جهود توافر السلع الأساسية للمواطنين

رفع 40 طن من المخلفات في حملة بشوارع قنا

الأكثر قراءة

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

نادي إشبيلية الإسباني يسخر من تهديد الأهلي بعدم خوض مباراة القمة

حقيقة تواصل اتحاد الكرة مع الحكم الليبي معتز الشلماني لإدارة القمة

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

تمسك الأهلي بتأجيل المباراة يشعل الغضب، الزمالكاوية: نرفض وهنحضر في الميعاد، والأهلاوية يلومون الإدارة

حقيقة إلغاء معسكر الأهلي ومغادره اللاعبين إلى منازلهم

منوعات

المزيد

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

وفاة المغني الكوري ويسونج عن عمر يناهز 43 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من سورة الأعراف (فيديو)

معجزات الرسول، الجمل يبكي ويشكو إليه

هل يبطل الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية