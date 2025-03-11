العثور على جثة شاب بها آثار طلق ناري في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على شاب مصاب بطلق ناري وبها كسور وكدمات بجوار ترعة المرة بالقرب من قرية السماينة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شاب بطلق ناري وكسور بالقرب من قرية السماينة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ح.م، من قرية هو، في الثلاثينيات من العمر بطلق ناري وكسور وكدمات في الساق والعين وحسب كلام شهود العيان من الأهالي أن سيارة ربع نقل بها أشخاص مجهولين قاموا بإلقائه بجوار ترعة المرة بالقرب من قرية السماينة مركز نجع حمادي.

تم نقل المصاب وهو في حالة خطيرة إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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