استشهاد وإصابة 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي قرب نتساريم

استشهد 5 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا للفلسطينيين قرب منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في مناطق عدة من القطاع.

قصف إسرائيلي قرب نتساريم

وتسبب قصف إسرائيلي على منطقة نتساريم التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيم فيها حاجزًا يقسم مناطق القطاع، في استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين.

وتم نقل الضحايا إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، بعد أن تم انتشال عدد منهم وهم أشلاء ممزقة، ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على سبب استهدافه لهذه المجموعة من الفلسطينيين.

ويقيم عناصر أمن مصريون وأمريكيون على حاجز نتساريم وسط قطاع غزة لتفتيش المركبات التي تتحرك من جنوب ووسط القطاع لمدينة غزة وشمال القطاع، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذا المحور بناء على اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عمليات القصف في مناطق عدة من قطاع غزة، منذ انتهاء سريان المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، وتعذر استكمال بقية مراحله.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، ثلاثة فلسطينيين في قصف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما اغتال ستة فلسطينيين في رفح والشجاعية الأحد الماضي.

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