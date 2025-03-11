الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه في النزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة متعلقات ربة منزل  بالإكراه  في النزهة.


وكان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا من سيدة يفيد سرقتها بالإكراه من قبل عاطل وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية.


وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة متعلقات المجني عليها بالاكراه وذلك تحت تهديد السلاح.


وأشار المتهم إلى أنه اثناء سير المجني عليها  بالطريق العام، اعترضها وأشهر سلاح أبيض في وجهها وأقدم على سرقة متعلقاتها وهاتفها المحمول.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة النزهة قسم شرطة النزهة

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