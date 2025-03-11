لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

المسجد الأموي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة هدم بعض أعمدة الشموع الضخمة، المتواجدة داخل المسجد الأموي، والتي كانت توضع عند ضريح قبر النبي يحيي، عليه السلام، داخل المسجد الأموي.

لحظة إزالة الشموع الضخمة من المسجد النبوي



ويظهر في مقطع الفيديو بعض الأحجار المتناثرة بسبب إزالة الشموع الضخمة حول أحد الأضرحة بالمسجد الأموي، والتي تم وضعها من قبل النظام السوري السابق، نظام بشار الأسد، وكان يتم وضعها لإشعال الشموع حول الضريح.

لحظة هدم الشموع الحجرية في المسجد الأموي، فيتو



أثار إزالة أعمدة الشموع الضخمة من داخل المسجد الأموي جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي يراه البعض عملًا لا ينبغي أن يتم، حيث إن هذه الأعمدة مجرد أحجار، وهي شموع ضخمة كبيرة أثرية عمرها مئات السنين قبل وصول الفرس لسوريا، وضعتها الدولة العثمانية، وموجود مثلها بكل المساجد التركية، والهدف منها انارة المحراب فقط.



في حين كان للعدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رأي آخر، حيث أقروا عملية هدم الشموع الضخمة من داخل المسجد النبوي، مرجعين ذلك إلى أن البعض يعتبرها نوع من المظاهر غير الدينية، والتي تستخدم في نشر الخرافات والتبركات داخل المسجد.

ضريح النبي يحيي بالمسجد الأموي



الجدير بالذكر أن المسجد الأموي هو يُعد أحد المساجد، القليلة في العالم الإسلامي، الذي حافظ على هيكله العام ومعالمه المعمارية، منذ بنائه في أوائل القرن الثامن الميلادي، ومنذ إنشائه استخدم المسجد لتأدية صلاة الجماعة في سوريا.

وأمر الحاكم الأموي الوليد بن عبد الملك بتشييد المسجد الأموي في عاصمة الخلافة دمشق، وبدأ بناءه في عام 705 ميلادى، وحشد له عبد الوليد بن عبد الملك عدد من صناع الفرس والهنود، وأوفد إمبراطور بيزنطة 100 فنان يوناني للمشاركة في تزيينه.

أعمدة الشموع قبل هدمها بالمسجد الأموي، فيتو



ويُعد المسجد الأموي رابع أشهر المساجد الإسلامية، بعد الحرم المكي والنبوي والمسجد الأقصى، كما يُعد أحد أفخم المساجد الإسلامية، ويحتوي الجامع الأموي على مدفن النبي يحيي بن زكريا، عليه السلام، ولم يبقَ من آثاره سوى جرن العماد ونقش باليونانية في مدح المسيح على أحد الجدران.

كما يحتوي المسجد الأموي أيضًا على الفتحة التي وضع فيها رأس الحسين بن علي حين حُمل إلى دمشق. وأُلحق بالمسجد مقبرة تضم رفات صلاح الدين الأيوبي.



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