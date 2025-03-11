كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث أزمة القمة 130

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة بعد قرار إدارة النادي بعدم خوض مباراة القمة 130 أمام الزمالك اليوم.

كما أكد مصدر داخل الأهلي أنه لا تراجع عن قرارات المجلس الصادرة في جلسة اليوم بشأن عدم خوض القمة إلا في حالة وجود حكام أجانب أو التهديد بعدم استكمال المسابقة المحلية مشددا على رفض النادي الأهلي التام لفكرة توجيه الدوري إلى أحد الأندية وان المجلس سيظل في طريقه نحو الحفاظ على حقوق النادي.

قال مصدر داخل الأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب حصل على موافقة كولر بشأن عدم خوض القمة الليلة في وجود حكام مصريين وذلك قبل إصدار بيانه الرسمي الخاص بعدم خوض المباراة الا في وجود حكام أجانب مؤكدا ان التنسيق كان مستمر بين إدارة النادي مارسيل كولر من خلال محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي.

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي.

الأهلي يُحدد موقفه من مباراة القمة في بيان رسمي

• التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

• مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.