وفاة ربة منزل صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالشرقية

شهدت محطة قطارات أبو كبيرفي محافظة الشرقية منذ قليل، واقعة مأساوية أليمة، حيث لقيت سيدة مصرعها تحت عجلات القطارأمام مزلقان المحلج، وجرى نقل جثمان المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع سيدة وهى صائمة تحت عجلات قطارابوكبير

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بمصرع سيدة تدعى “جمالات.م.ح” في العقد الخامس من عمرها مقيمة بنطاق مركز ابوكبير، بعد أن صدمها القطارأمام مزلقان المحلج.

دلت التحريات الأولية، أنه أثناء محاولة المذكورة عبورمزلقان السكة الحديد صدمها القطارولقيت مصرعها في الحال وجرى نقل جثمان المتوفية إلى مشرحة مستشفى أبو كبيرالمركزي وإيداعها تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الطب الشرعي:حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

معرفة كيفية الوفاة

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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