قرار جديد في محاكمة مساعدة هالة صدقي بتهمة ابتزازها

قررت محكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، وقف السير في دعوي اتهام مساعدة الفنانة هالة صدقي، بابتزاز وسب وقذف الفنانة والتشهير بها، لحين الفضل في طلب الرد.

ادعى محامي هالة صدقي مدنيًّا ضد المتهمة بـ 501 ألف جنيه كتعويض مؤقت.

نص أمر إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية

وكشف نص أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن “حسنية.ع.ع “مخلى سبيلها”، في غضون شهر أكتوبر عام 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية هددت المجني عليها هالة صدقي شفاهة بواسطة أشخاص آخرين بارتكاب جريمة ضد نفس المجني عليها ونشر أمور خادشة للشرف والاعتبار، وكان تهديدها مصحوبًا بتكليف بأمر عودتها للعمل رفقة المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات”.

وأضاف أمر الإحالة “كما قذفت في حق المجني عليها هالة صدقي بأن أسندت إليها علنًا أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونًا واحتقارها عند أهل وطنها وكان ذلك بإحدى طرق العلانية على النحو المبين بالتحقيقات، وأساءت استخدام أجهزة الاتصالات، بأن استخدمته في الجريمة محل الاتهام الأول، أنشأت واستخدمت حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني”.

أقوال الفنانة هالة صدقي في التحقيقات

وقالت الفنانة هالة صدقي أمام المستشار محمد حسين رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة: إنه فى تاريخ 1 مارس 2024 تم الاتفاق بينها "كطرف ثاني" وبين شركة إم فور ميديا الإماراتية "كطرف أول"، لتصوير حلقة من برنامج شكرًا مليون، حيث يقومون بتقديم مبلغ بقيمة 150 ألف ريال سعودى لشخص ما "ضيف مشارك" لم يكن يتوقع ذلك، "مثيل متفق عليه" كعربون شكر لشخص أثر فى حياته بشكل أو بآخر، على شرط أن يقوم هذا الضيف المشارك بإعطاء مبلغ 50 ألف ريال سعودي من قيمة المبلغ إلى شخص آخر، "اتفاق مسبق أيضا بينهم" وأن الضيف هو من يختار الشخص الأول والشخص الثاني.

وأشارت الفنانة، إلى أنها فى البداية رغبت فى التبرع والتنازل عن ذلك المبلغ لمستشفى مجدى يعقوب للقلب، وبالفعل تواصلت مع المعدة لتسهيل كيفية التبرع للمستشفى، إلا أن الأخيرة أبلغتها بصعوبة تنفيذ رغبتها، لأن البرنامج من شروطه أن من يستحق المبلغ النقدي هم أشخاص فقط، وأشارت الفنانة إلى أنها اضطرت للاستعانة بمساعدتها لتمثيل البرنامج أمام الكاميرات فقط "وهى تعلم ذلك تمام"، وأن المبلغ المدفوع أمام الكاميرات "إكسسوار" وليس حقيقى كما هو معروف لجميع العاملين بذلك المجال، أما المبلغ الحقيقى سيحول على حساب أملكه فى بنك بدبى، على أن أقوم لاحقًا بسحبه والذهاب للتبرع لمستشفى مجدى يعقوب كما أرغب وكما يعلم الجميع بما فيهم "المشكو فى حقها"، وبالرغم من ذلك دفعت مبلغ مالى كبير كهدية للمساعدة المشكو فى حقها، وللمساعدة القديمة المدعوة محروسة.

وأضافت "صدقى" خلال التحقيقات، أن المشكو فى حقها بعد البرنامج ظلت تضغط عليها أنها تريد مبلغ التبرع بالكامل لأن أهلها وجيرانها شاهدوا البرنامج ويتهمونها أنها لديها أموال كثيرة كما شاهدوا بالبرنامج، وبالفعل دفعت لها مبلغ 820 ألف جنيه مصري بما يعادل 100 ألف ريال سعودى وقت التصوير، وبدأت أخطاءها واسلوبها فى العمل والتعامل يتغير معي ومع الجميع وانتهت علاقة العمل بيننا على ذلك.

واستكملت: "عقب ذلك بعدة أشهر طلبت الرجوع للعمل عن طريق وساطة البعض ولكنى رفضت عودتها مرة أخرى.. ثم تحولت الوساطة إلى تهديد وابتزاز عن طريق اتصالها ببعض المقربين منى وتهديدها لهم بأنه فى حالة عدم إعادتها للعمل معى مرة أخرى ستقوم بالتشهير بى وقالتلى أن الناس بتحب تسمع فضايح الفنانين والحاجات دى وهتبقى ترند.. لأنها علمت أنني أقوم بدور في "مسلسل إش إش".

وأكدت أن المساعدة حسنية (المشكو في حقها) تتقاضى أجر ليس بالهين، وانقطع بانقطاع العمل بيني وبينها، ثم تحول إلى تنفيذ ما هددت به وقامت بالتشهير بى بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت الفنانة هالة صدقي: “بالرغم أن المبلغ النقدى المحول من البرنامج وصل البنك في نهاية يونيو 2024 ولم أتسلمه حتى الآن، إلا أنني حرصت أن أعطيها ما ظهر أمام عدسات البرنامج كاملًا لرغبتها فى الحصول على مبلغ التبرع لمستشفى القلب لنفسها وتردد يوميًّا ذلك، والمشكو فى حقها نفذت تهديدها وأبدعت فى تشويه سمعتها وسبتها على خلاف الحقيقة عبر قنوات ومنصات السوشيال ميديا، والتى يشاهدها ملايين الأشخاص داخل مصر وخارجها، وادعت كذبًا أننى قمت بالنصب عليها وعدم تسليمها المبلغ النقدى موضوع البلاغ”.

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