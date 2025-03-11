رسالة شيكابالا للاعبي الزمالك قبل القمة

يعقد محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد فريق الزمالك، جلسات تحفيزية للاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.

وركز شيكابالا خلال هذه الجلسات على أهمية المباراة، مؤكدًا للاعبين ضرورة تقديم أفضل أداء لتحقيق الفوز في هذه القمة.

وشارك شيكابالا في تحفيز زملائه بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه كل لاعب لتحقيق الهدف، مشددًا على ضرورة التركيز والعزيمة من أجل تعطيل الأهلي والحفاظ على أمل الزمالك في المنافسة على لقب الدوري.

ويعد شيكابالا، لاعب فريق نادي الزمالك، أحد أبرز اللاعبين الذين أثروا في مباريات القمة بين الزمالك والأهلي، في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث قدم شيكابالا العديد من المساهمات التي أثرت بشكل مباشر في نتائج المباريات.

أبرز هذه المساهمات كانت في نهائي كأس مصر 2007 التي انتهت بفوز الأهلي 4/3، حيث أحرز شيكابالا هدف الزمالك الثاني، وصنع الهدف الثالث لجمال حمزة.

وفي نهائي كأس مصر 2015، صنع شيكابالا هدفين لباسم مرسي ليقود الفريق للفوز 3/1 تحت إشراف المدرب مؤمن سليمان.



كما ساهم في قمة 2007/2006 بتقديم تمريرة حاسمة لتامر عبد الحميد، والتى أقيمت بالتحديد فى 21 \5 \ 2007 واحتضنها استاد القاهرة الدولى وانتهت بفوز الزمالك 2\0 بهدفي جمال حمزة وتامر عبد الحميد

وفي قمة الدوري 2010، صنع هدفًا رائعًا لأحمد جعفر في المباراة التي انتهت بالتعادل 3/3. في موسم 2011، قدم تمريرة حاسمة لحسين ياسر المحمدي في مباراة انتهت 2/2.

شيكابالا لم يتوقف عند ذلك، ففي قمة 2013 الأفريقية، على الرغم من خسارة الزمالك 4/2، قدم تمريرة حاسمة، وفي قمة الدوري الأخيرة قبل ثلاث سنوات، سجل هدفًا لصالح أشرف بن شرقي في المباراة التي انتهت 2/2.

مساهمات شيكابالا كانت حاسمة في العديد من المباريات، مما يعكس تأثيره الكبير في تاريخ القمة بين الأهلي والزمالك.



ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 42 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- بتروجيت 22 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

ويخوض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

ويتواجد في مجموعة التتويج كلا من بيراميدز والأهلي والزمالك والبنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا وفاركو وحرس الحدود وبتروجيت.

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