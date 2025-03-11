خالد الجندي في ضيافة الصالون الثقافي بقصر الإبداع الفني غدًا

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في التاسعة مساء غد الأربعاء، فعاليات الصالون الثقافي لقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، في دورته الرابعة بعنوان "مقتطفات إيمانية"، في سياق البرنامج المركزي لليالي رمضان الثقافية والفنية، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

الصالون الثقافي لقصر الإبداع الفني

ويستضيف الصالون الداعية الإسلامي خالد الجندي، في لقاء للحديث عن شروط التوبة، الوصايا السبع للفوز بثواب الشهر الكريم، والأعمال التي كان يقوم بها الرسول في رمضان للاقتداء بها، بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة تحاوره خلالها نورا كرامة، مدير القصر، حول عدد من الأمور الدينية والدنيوية.

وينسق فعاليات الصالون قدرية حسن.

برنامج هيئة قصور الثقافة

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا لاحتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية، يتضمن أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات، وذلك على مدار الشهر الكريم.

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