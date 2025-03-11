ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل انطلاق مرحلة الحسم

ترتيب الدوري المصري، تخوض الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصريب بعد نهاية الدور الأول منافسات مجموعة تجنب الهبوط في المرحلة الثانية.

ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل الجولة الأولى

1- زد اف سي 21 نقطة

2- طلائع الجيش 21 نقطة

3- سموحة 20 نقطة

4- الاتحاد السكندري 18 نقطة

5- الجونة 17 نقطة

6- غزل المحلة 17 نقطة

7- الإسماعيلي 14 نقطة

8- إنبي 12 نقطة

9- مودرن سبورت 9 نقاط.

ويتواجد في مجموعة الهروب من الهبوط كلا من الاتحاد السكندري والجونة وزد وطلائع الجيش وسموحة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، حيث يهبط فريقان هذا الموسم.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة الهبوط بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

مودرن سبورت ضد سموحة - 9:30 مساءً - ستاد السلام

الجونة ضد الاتحاد السكندري - 9:30 مساءً - ستاد خالد بشارة

الأربعاء 12 مارس

غزل المحلة ضد زد 9:30 مساءً - ستاد غزل المحلة

الخميس 13 مارس

طلائع الجيش ضد الاسماعيلي 9:30 مساءً - ستاد جهاز الرياضة

إنبي - باي

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