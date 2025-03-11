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ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات مجموعة التتويج والقمة 130

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات مجموعة التتويج والقمة 130

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز  قمة ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق مباريات مجموعة التتويج التي تضم 9 فرق ولقاء القمة 130 المرتقب بين الزمالك والأهلي.

ترتيب الدوري المصري 

1- بيراميدز 42 نقطة
2- الأهلي 39 نقطة
3- الزمالك 32 نقطة
4- المصري البورسعيدي 30 نقطة
5- البنك الأهلي 29 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7- فاركو 23 نقطة
8- بتروجيت 22 نقطة
9- حرس الحدود 22 نقطة

ويخوض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

 

ويتواجد في مجموعة التتويج كلا من بيراميدز والأهلي والزمالك والبنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا وفاركو وحرس الحدود وبتروجت.

 

 

 

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس 

الزمالك ضد الأهلي - 9:30 مساءً - ستاد القاهرة 

حرس الحدود ضد بتروجيت - 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس 

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود 

 

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - ستاد السويس الجديد 

سيراميكا - باي 

 

 

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ترتيب الدوري المصري الدوري المصري القمة 130 الزمالك والأهلي بيراميدز المصري البورسعيدي

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة

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