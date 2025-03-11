صلاح السقا، أسس مسرح العرائس وكان أول مدير له.. أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أعماله.. واليوم ذكرى ميلاده

صلاح السقا ، مخرج العرائس العبقري، مخرج مسرحي قدير،عشق العرائس فمنحها الروح في أعماله، أسس مسرح العرائس، وكان أول مدير له، وأصبح رائد فن العرائس قدم أوبريت " الليلة الكبيرة " التي ما زالت من أرقى الأعمال المسرحية للكبار والصغار حتى الآن، حتى إنه حصل على لقب "ملك العرائس"، وهو والد الفنان أحمد السقا رحل عام 2010.



ولد محمد صلاح الدين عبد العزيز السقا، الشهير بـ صلاح السقا في مثل هذا اليوم 11 مارس عام 1932 بقرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وعمل بسلك القضاء ثم عمل بالمحاماة، التحق بدورة تدريبية لتعليم فن العرائس نظمها الأب الروحي لفناني العرائس في العالم سيرجي أورازوف، وبعدها سافر إلى رومانيا، وحصل منها على دبلوم الإخراج المسرحي في تخصص فن العرائس، وبعد ذلك حصل على ماجستير من معهد السينما في مصر قسم الإخراج.

البداية مع عرائس الماريونيت



بدأ الفنان صلاح السقا مشواره الفني بتقديم عروض الماريونت بمشاركة الفنان محمود شكوكو في حديقة الأزبكية عام 1960، وأثناء العرض كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حاضرا، فطلب منه أن يشرح له فكرة عرائس الماريونت، وعقب ذلك صدر قرار ببناء مسرح خاص للعرائس في حديقة الأزبكية وصدر قرار من الرئيس عبد الناصر بتعيين صلاح السقا أول مدير لمسرح العرائس.

صلاح جاهين مؤلف الليلة الكبيرة مع الملحن سيد مكاوى

أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أعمال صلاح السقا، وهي من أهم العروض التي تقدم احتفالا بشهر رمضان في المسارح والأندية بعد لأن تم تصويرها تليفزيونيا وتعرض على الشاشات أو بالعرائس المتحركة التي تطورت مع الزمن، كتبها الشاعر صلاح جاهين ولحنها سيد مكاوي واستمر عرضها سنوات طويلة وما زالت تعرض اليوم، تقول افتتاحيتها " الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة المجموعة: الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة. ماليين الشوادر يابا م الريف والبنادر. الاراجوز: دول فلاحين ودول صعايدة دول من القنال ودول رشايدة المجموعة: الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة. ماليين الشوادر يابا م الريف والبنادر.

المخرج صلاح السقا



عن أوبريت الليلة الكبيرة، يقول صلاح السقا: إن هذا الأوبريت نتج عن رغبة بداخلى للتعاون مع الشاعر صلاح جاهين وناجي شاكر في تقديم عمل مصري،كما أن فكرة الأوبريت تم استلهامها من اسم برنامج إذاعي كان يقدمه صلاح جاهين يحمل الاسم ذاته "الليلة الكبيرة"، وهي فكرة تقديم الليلة المصرية الفريدة، وبالفعل بدأ صلاح جاهين في كتابة الأشعار، وبدأ ناجي شاكر في تصميم العرائس، وبدأنا محاولة تحريك العرائس على المسرح ونجح العمل نجاحا مدويا، وكان من أوائل الأعمال التي تم تقديمها في مسرح العرائس.

صورة للموالد الشعبية

يقدم اوبريت الليلة الكبيرة صورة كاملة للمولد الشعبى من حيث الرقص والغناء وبائع الحمص والأراجوز والأفندى والفلاح، وقد شارك فى تقديمه اجمل الاصوات حورية حسن وهدى سلطان وسيد مكاوى وشافية أحمد واسماعيل شبانة ومحمد رشدى وعبده السروجى وشفيق جلال وصلاح جاهين نفسه.

نوع من القصص على المسرح



وقال الشاعر الفنان صلاح جاهين مؤلف مسرحية الأطفال والكبار الليلة الكبيرة عن صديقه صلاح السقا: لقد حظى مسرح العرائس بصلاح السقا فقدم بعد الليلة الكبير عروضا تتسم بالإجادة والأصالة وقدم نوعا جديدا من القصص على المسرح وهى مسرحيات العرائس المتحركة التي تسعد الأطفال والكبار معا، وانتصر المسرح في عهده على مشكلاته، تفوق السقا على نفسه كما تفوق على الأفكار.

مشهد من أوبريت الليلة الكبيرة

تدرج صلاح السقا في المناصب حتى تولى رئاسة البيت الفني للمسرح، ثم رئاسة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بجانب إشرافه على مسرح العرائس حتى عام 1992، حيث عين وكيلا وكيلا أول لوزارة الثقافة وبالإضافة إلى ذلك كان عضو الهيئة العالمية لفنون ومسارح العرائس.



من المسرحيات التي قدمها صلاح السقا بمسرح العرائس: حلم الوزير سعدون، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، خرج ولم يعد، مقالب صحصح وتابعه دندش.. وهى من أشعار عبد الرحمن الأبنودى، "أبو على" تأليف سيد حجاب، عودة الشاطر حسن، عقلة الصباع، الديك العجيب تأليف الفنان التشكيلى إيهاب شاكر وحوار صلاح جاهين، "حكاية سقا " من أشعار سمير عبد الباقي.

تدريس ابحاث السقا للطلبة



أجرى المخرج صلاح السقا العديد من الدراسات والبحوث حول تاريخ "فن العرائس" بشكل عام، وخيال الظل والأراجوز بشكل خاص، وتقررت دراسة هذه البحوث على طلبة الأقسام الخاصة بالمعاهد وكليات التربية، كما ساهم في إنشاء مسارح العرائس ببعض الدول العربية الأخرى، من بينها سوريا، الكويت، قطر، وتونس، والعراق.

صلاح السقا أثناء تكريمه فى أحد المهرجانات



حصل صلاح السقا على العديد من الجوائز العالمية والمحلية، منها الجائزة العالمية الثانية من بوخارست في بداياته الفنية عام 1960، وفي 1973 حصل على الجائزة الأولى ببرلين، والدرع المميز من مهرجان جرش الأردن عام 1985، ومنحه عمدة بلدة مستل باخ بالنمسا وساما خاصا بمناسبة عرض الليلة الكبيرة هناك عام 1989، وتقلد الميدالية الذهبية لمهرجان دول البحر المتوسط بإيطاليا 1986.

مطالبات بتكريم صلاح السقا

واعترافا بعبقرية صلاح السقا، وتقديرا لمجهوداته الكبيرة هناك مطالبات إلى وزارة الثقافة بتغيير اسم مسرح العرائس ووضع اسم صلاح السقا عليه، إضافة إلى تخصيص جائزة تمنح كل عام لأحد الموهوبين أو العروض الفنية المهمة في احتفال خاص تقيمه وزارة الثقافة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.