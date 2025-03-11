الإعداد لإقامة منتدى الأعمال المصري السيراليوني بهدف زيارة حجم التبادل التجاري والاستثماري

استقبل الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، فانديتا ميشاليا بيو - مبعوث الرئيس السيراليوني"جوليوس مادا يوني بيو" التي تقوم حاليا بزيارة مصـر خـلال الفـترة ١٠-١٥ مارس ٢٠٢٥، وذلك بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة. ويأتى هذا فى سياق الجهود المبذولة لتعزيز التواجد المصري في القارة الأفريقية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الفرص والإمكانيات المتاحة للتعاون مع دولة سيراليون في عدة مجالات تشمل النقل والمواصلات، والبنية التحتية، والاتصالات، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والزراعة والري، والطاقة المتجددة، والنقل الجوي.



هذا ومن المنتظر أن تلتقي مبعوثة الرئيس السيراليوني لشئون التجارة والاستثمار خلال زيارتها الحالية للقاهرة بعدد من رموز القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية لمناقشة تفاصيل أوجه التعاون السابقة محل الاهتمام، كما يجري حاليا الإعداد لعقد منتدى أعمال مصري سيراليوني نهاية شهر مارس الجاري.

أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري

وأشار إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.

وأوضح «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويعتبر المظلة الرئيسية لتنمية علاقات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

مصر ملتزمة بقوانين ومواثيق التجارة الدولية

وقال: إن مصر ملتزمة بقوانين ومواثيق التجارة الدولية، وتسعى دائمًا إلى تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد «الخطيب» على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.

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