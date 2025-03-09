الأحد 09 مارس 2025
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اقتصاد

«التمثيل التجاري» يبحث زيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الصيني

رئيس التمثيل التجارى
رئيس التمثيل التجارى مع نائب رئيس المجلس الصينى للتجارة

التقى الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري مع  نائب رئيس المجلس الصينى للتجارة الدولية ورؤساء ثلاث مقاطعات صينية هامة والوفد المرافق لهم لبحث زيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الصيني وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.

منظومة التعاون الاقتصادي بين مصر والعالم

وطبقا لتصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اكد  أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري بالاقتصاد القومي، ويمثل محركًا رئيسيًا لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم. 

 أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري

وأشار إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.

وأوضح «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويعتبر المظلة الرئيسية لتنمية علاقات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

 مصر ملتزمة بقوانين ومواثيق التجارة الدولية

وقال: إن مصر ملتزمة بقوانين ومواثيق التجارة الدولية، وتسعى دائمًا إلى تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد «الخطيب» على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.

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