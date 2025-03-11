محمد قنديل.. امتدحته أم كلثوم.. العندليب قال إن قدراته الصوتية 1000%.. وصفه فريد الأطرش بأنه جوهرة ثمينة.. وهذه كواليس أغنية "والله بعودة يا رمضان"

محمد قنديل، الطرب المصرى الأصيل، صوت مرح جميل، أضاء سماء الفن بأجمل الأغانى، ولد فى مثل هذا اليوم 11 مارس من عام 1929، ليصبح أحد عمالقة الطرب والغناء فى زمن الفن الجميل، فمن ينسى له أغنيات ع الدوار، ياحلو صبح ، أو يارايحين الغورية، أبو سمرة السكرة، قدم كل ألوان الغناء ولم يفوته تقديم أغانى وأدعية للشهر الكريم.

مسيرة محمد قنديل لم تتوقف عند أغنياته الفردية فقط، بل كان من أكثر المطربين الذين شاركوا في الصور الغنائية والاسكتشات الإذاعية والأوبريتات الجماعية التي أنتجتها الإذاعة المصرية خلال حقبتي الخمسينات والستينات من القرن العشرين، قدم كل ألوان الغناء ولم يفته تقديم أغانى وأدعية لشهر رمضان مازالت تقدم احتفالا بالشهر الكريم حتى الآن، رحل عام 2004.

أغنية المسحراتى بصوت قنديل



قدم المطرب محمد قنديل بصوته أغنية " المسحراتى " أواخر الخمسينات حيث انتظره مستمعو الاذاعة وكانوا على موعد يومى مع صوته عند منتصف الليل خلال الشهر الكريم يبشر فيها الصائمين بالجنة، كتبها بيرم التونسى، لحنها عبد العظيم عبد الحق الذى أبى أن تكون الأغنية مجرد نشيد أو ابتهال ديني، بل أدخل صوت "الطبلة" الذي يصدره "المسحراتي" بين كل مقطع وآخر بالأغنية، إلى جانب أنغام "الناي" التي تتصدر اللحن لتدخل الجميع في أجواء خاشعة تتماشى مع الجو الديني المسيطر على الأغنية.

المسحراتى محمد قنديل

تقول كلمات اغنية المسحراتى لمحمد قنديل: باب الرضا مفتوح لكل الأنام، وساحة الرضوان رحابها عظيم، يا اللي بتتسحر وناوي الصيام، لك حظ وافر في رياض النعيم

قال النبي للصايمين فرحتين، والصدق بيقوله عليه السلام، فرحة إذا حل الشراب والطعام، وفرحته في يوم العطش والزحام، ثم يتبعه بتضرع إلى الله تعالى مناجيا إياه بأنه لا خوف على عباده من السيئات، طالما عظمت رحمته ومغفرته، ثم يذكر الصائمين باعلى المراتب التى تنتظرهم اذا ما صبروا على الجوع والعطش

وقد حرص محمد قنديل على تكرار عبارة " وحدوا الله..سبحوا الله " بين مقاطع الاغنية .

محمد قنديل

بعد اغنية المسحراتى ارتبط صوت المطرب المصري الراحل محمد قنديل بواحدة من أشهر الأغنيات التي يستقبل بها المصريون شهر الصوم، وهي أغنية "والله بعودة يا رمضان"، وتزامنت ذكرى ميلاد قنديل اليوم مع أيام رمضان والتى غناها عام 1990 من كلمات عبد الوهاب محمد، بعد أن استمعت رئيسة التلفزيون، حينئذ همت مصطفى، لكلماتها من الشاعر عبد الوهاب محمد، وأسندت تلحينها الى الدكتور جمال سلامة.

الأقرب إلى القلوب

وبرغم بساطة كلمات أغنية والله بعودة بصوت محمد قنديل إلا أنها باتت الأقرب إلى قلوب الجمهور وماركة مسجلة تذاع كل عام مع قرب انتصاف شهر رمضان حتى بعد مرور سنوات على إنتاجها.

الملحن جمال سلامة

وفى حوار بمجلة الإذاعة عام 1990 قال الملحن جمال سلامة عن أهم ذكرياته الرمضانية: ذكرياتي مع شهر رمضان الكريم في واحدة من أهم وأشهر أغنيات الشهر الفضيل، وهي أغنية "والله بعودة يا رمضان" والتي حققت انتشارا واسعا بفضل صوت الفنان الراحل محمد قنديل الذى قدمها بصوت شجى حساس وفيه خفة روح، وقد ولدت فكرتها في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كنت أفكر مع الراحل عبدالوهاب محمد في صناعة أغنية عن الشهر الفضيل، واكتشفنا أن كل الأغنيات تدور فكرتها حول قدوم الشهر، ففكرنا في تقديم أغنية جديدة تعرض في أول ونهاية الشهر الكريم،

اغنية متميزة سبق اللحن كتابتها



وتابع: اغنية والله بعودة يارمضان سبق اللحن كتابتها وهذا من النادر أن يحدث، وقد عرضت اللحن على صديقى الشاعر عبد الوهاب محمد فصاغ كلماته بعد أن طلبت منه أن تكون أغنية رمضانية مباشرة من أول شطر فيها فجاءت (رمضان رمضان والله بعودة يارمضان،.. ياشهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران.. يامجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن.. من طلعة هلالك غمرنا جلالك آيات من جمالك من نعم الرحمن.. على صومك نوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان..علمنا علمنا الصبر في أيامنا.. والحكمة من الدين.. وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا.. وجزاء الصايمين.. خلينا في بركاتك نتحلى بصفاتك، نتطهر بزكاتك ونكون موعودين، بالجنة ونعيمها وأمانها وسلامها.. وان فزنا بصيامها نبقى من الفايزين.

ويكمل جمال سلامة ذكرياته قائلا: "اتصلت بالفنان محمد قنديل ليغنيها، وحين أسمعته كلمات الأغنية رحب بها كثيرا خاصة وأنه كان يبدى تحفظه من سيطرة أغنيتي "رمضان جانا" و"وحوى يا حوى" لمحمد عبدالمطلب وأحمد عبد القادر وغار كثيرًا من نجاحهما وظل يبحث عن أغنية لرمضان ينافس بها تلك الأغاني، وبالفعل غناها قنديل والناس تعلقت بها بسبب لحنها الجميل وكلماتها البراقة، وفضلا عن صوت قنديل الشجي، حيث أصبحت من الأعمال المكتملة لحنا وكلاما وصوتا.

تصوير الأغنية فى مسجد عمرو



قام التليفزيون بتصوير أغنية والله بعودة يارمضان، وأخرجها عبد العزيز السكري الذي اتفق مع محمد قنديل على تصوير الأغنية في مسجد عمرو بن العاص، لكن في يوم تصويرها غاب قنديل بسبب خلاف مع بعض المسئولين في التليفزيون بسبب انتقاص جزء من أجره متصورا أنه سيتم وقف التصوير حتى يعود إلى الاستديو، وتم تصوير الأغنية من دون قنديل وفى تحد من المخرج عبد العزيز السكرى اكتفى بصوت محمد قنديل فقط مع مناظر تعبيرية في الأغنية.

المطرب محمد قنديل

كانت البداية الفنية للمطرب محمد قنديل عندما سمعته سيدة الغناء العربى أم كلثوم أثناء وجودها صدفة بمعهد الاتحاد الموسيقى آنذاك وكانت بصحبة المخرج أحمد لاختيار كورس الغناء لفيلمها الجديد " عايدة"، الذي عُرض لأول مرة عام 1942. ووقع يومها الاختيار على محمد قنديل الذي غنى مع الكورس أغنية "القطن " من ألحان الشيخ زكريا أحمد.

قدراته الغنائية ألف فى المائة

وصنف الكثيرون صوت المطرب الكبير محمد قنديل كأحد أقوى وأجمل الأصوات المصرية حتى ان كوكب الشرق أم كلثوم التى لم تجد مطربًا يغنى بدلا منها عندما دعاها ملك المغرب للغناء هناك سوى محمد قنديل، بعد أن اعتذرت بسبب ظروفها الصحية، كما قال عنه عبد الحليم حافظ إنه المطرب الوحيد الذى لا يخدع الأذن، لأن قدراته الغنائية تصل إلى 1000%، ووصفه فريد الأطرش بأنه جوهرة ثمينة يجب الحفاظ عليها وحمايتها، لأنه يتمتع بحنجرة صوتية لا يمتلكها أحد غيرمحمد قنديل.



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