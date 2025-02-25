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ثقافة وفنون

أمسية طربية في حب محمد قنديل ببيت الغناء العربي

ليلة في حب محمد قنديل،
ليلة في حب محمد قنديل، فيتو

يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، حفل للفنان محيي صلاح وفرقته الموسيقية، مع ليلة في حب الفنان الراحل محمد قنديل ذلك في الثامنة مساء الخميس المقبل 27 فبراير.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من أجمل ما غنى الفنان محمد قنديل: يا حلو صبح، جميل وأسمر، تلات سلامات، سحب رمشه، أبو سمرة السكرة، إن شاء الله ما اعدمك، بين شطين وميه ويا مهون.

الفنان محيي صلاح

الفنان محيي صلاح هو صوليست فرقة الموسيقي العربية للتراث بدار الأوبرا المصرية، شارك في تأسيس "فرقة محمد فوزي" للموسيقى والغناء، كما شارك في احياء العديد من الحفلات لمعظم المحطات الفضائية العربية، ومهرجان الأغنية الدولي بالقاهرة، ومهرجان قرطاج بتونس عام ٢٠٠١، ومهرجان المالوف بالجزائر، وشارك في إحياء العديد من الحفلات للمهرجانات الدولية لتونس، والمغرب، والجزائر، ولبنان، وتركيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة.

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بيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك محيي صلاح الفنان الراحل محمد قنديل
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