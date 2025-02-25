أمسية طربية في حب محمد قنديل ببيت الغناء العربي

أمسية طربية في حب محمد قنديل ببيت الغناء العربي
يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، حفل للفنان محيي صلاح وفرقته الموسيقية، مع ليلة في حب الفنان الراحل محمد قنديل ذلك في الثامنة مساء الخميس المقبل 27 فبراير.
ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من أجمل ما غنى الفنان محمد قنديل: يا حلو صبح، جميل وأسمر، تلات سلامات، سحب رمشه، أبو سمرة السكرة، إن شاء الله ما اعدمك، بين شطين وميه ويا مهون.
الفنان محيي صلاح
الفنان محيي صلاح هو صوليست فرقة الموسيقي العربية للتراث بدار الأوبرا المصرية، شارك في تأسيس "فرقة محمد فوزي" للموسيقى والغناء، كما شارك في احياء العديد من الحفلات لمعظم المحطات الفضائية العربية، ومهرجان الأغنية الدولي بالقاهرة، ومهرجان قرطاج بتونس عام ٢٠٠١، ومهرجان المالوف بالجزائر، وشارك في إحياء العديد من الحفلات للمهرجانات الدولية لتونس، والمغرب، والجزائر، ولبنان، وتركيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة.
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