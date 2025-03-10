الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس المتهم بالتعدي على زوجة عمه بسبب خلافات على الميراث

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بالتعدي على زوجة عمه بعد حدوث مشادة كلاميةبينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات على الميراث، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تعرضت للاعتداء من قبل نجل شقيق زوجها، بضربها باستخدام مؤخرة سلاح ناري (فرد خرطوش) على رأسها، مما تسبب في إصابتها بجروح خطِرة استدعت إجراء عملية جراحية، بالإضافة إلى تعرضها لنزيف حاد وكدمات متفرقة بالجسد.

 

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المتهم تعدى على المجني عليها بضربها باستخدام مؤخرة سلاح ناري (فرد خرطوش) على رأسها، مما تسبب في إصابتها بجروح خطِرة، والتي استدعت نقلها للمستشفى.

 

وكانت المجني عليها حررتْ محضرًا في مركز  شرطة أوسيم، تتهم فيه نجل شقيق زوجها بالاعتداء وإصابتها بجرح قطعي في الرأس طوله 10سم، وذلك على إثر خلافات عائلية على الميراث.

 

وتواصل أجهزة البحث الجنائي تفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث لكشف حقيقة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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قاضي معارضات الجيزة الجيزة مركز شرطة أوسيم
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