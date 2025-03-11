الرمال المتراكمة سبب الحادث، تفاصيل جديدة في انقلاب سيارة بترعة المريوطية

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في سقوط سيارة تحمل 4 ممثلين ثانويين في ترعة المريوطية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

كشفت التحقيقات تفاصيل الحادث، حيث تبين أن الرمال المتراكمة على جانبي الطريق تسببت في اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها.

وأفادت التحقيقات أنه أثناء سير سيارة ملاكي على طريق المريوطية اتجاه الهرم، يقودها شاب يُدعى "سامح.م.ع"، البالغ من العمر 30 عاما، مقيم جسر السويس عين شمس، برفقته كل من "ن.ا"، البالغة من العمر 38 عاما، مقيمة المرج، و"ن.أ.ح"، البالغة من العمر 24 عاما، و"أ.خ.م"، البالغ من العمر 25 عاما، و"س.خ.م"، البالغ من العمر 20 عاما انحرفت عن مسارها وانقلبت في ترعة المريوطية.

وأوضحت المعاينة أن السائق والفتيات الثلاث قد تمكنوا من الخروج من السيارة، باستثناء السيدة "ن.ا"، التي كانت في الكرسي الموجود بجانب السائق، ولم تتمكن من الخروج.

وبعدها حاول عدد من الشباب بالنزول إلى الترعة وتمكنوا من استخراج السيدة ونقلها إلى المستشفى، لكن حالتها كانت متدهورة، وتوفيت إثر توقف عضلة القلب، وجرى نقل جثمانها إلى مستشفى شبرامنت المركزي رفقة المصابين الآخرين، وكانوا في حالة مستقرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه متعاقد مع أحد المكاتب الفنية التابعة لشركة إنتاج لمرافقة فنانين بعمل درامي يعرض حاليا وتوصيلهم لأي مكان يتوجهون اليه.

وافادت التحقيقات أن الممثلة تقيم بمنطقة المرج بالقاهرة، وفي أثناء عودتها من تصوير إحدى المسلسلات بمنطقة البدرشين برفقة زملائها، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وسقطت السيارة بهم في الترعة.

وطلبت النيابة بانتداب فريق من مرور الجيزة لفحص السيارة بعد التحفظ عليها، واعداد تقرير وافي عن سبب الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية ووجود مصابين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ بسقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ مدعوة بسيارات الإسعاف، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ النهري.

ونقلت سيارات الإسعاف جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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