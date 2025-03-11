الثلاثاء 11 مارس 2025
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اقتصاد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الارز، فيتو
سعر الارز، فيتو

أسعار الأرز اليوم،   تشهد أسعار الأرز استقرار ملحوظا خلال بداية الشهر الكريم،  وتعتبر سلعة الأرز من أهم السلع والأطباق الرئيسية على السفرة خلال شهر رمضان، وتشهد معدلات الطلب على الأرز زيادة  ملحوظة في  السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية.

 سعر كيلو الأرز اليوم  الثلاثاء  
وقامت العديد من الشركات المنتجة للأرز بطرح عروض أسعار على الأرز وتتراوح الأسعار بداية من 26، 30 و35 جنيها للكيلو المعبأ. وتشهد  أسعار الأرز استقرارا ملحوظا وذلك من خلال قيام الشركات المنتجة بطرح العديد من العروض للجمهور.

أسعار الأرز اليوم    

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيه للطن. 

سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض 27-29 ألف جنيه للطن.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

أسعار الأرز اليوم

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز أبيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

 استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية

 وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية، وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

سعر الأرز

وأشار إلى استقرار أسعار الأرز خلال  الفترة  الحالية، لن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

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