رفع 40 طن من المخلفات في حملة بشوارع قنا

وجه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا استمرار تنظيم حملات النظافة فى كافة أنحاء المركز وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

حملات نظافة لرفع القمامة من الشارع

وأكد "أنور" أن حملة النظافة تشمل جمع القمامة من الأماكن الرئيسية والشوارع الداخلية بالإضافة إلى تفريغ الحاويات ونقل المخلفات إلى مقلب القمامة.

وأضاف أن الحملة نفذت رفع ٦٧٦م٣ من المخلفات والقمامة من مختلف المناطق تحت إشراف عثمان مدكور نائب رئيس الوحدة المحلية ومبارك رمضان مدير المخلفات الصلبة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أبو مناع غرب برفع ما يزيد عن 40 طن من المخلفات من على جانبي الطرق والشوارع تحت إشراف سامح الجداوي رئيس الوحدة القروية لأبو مناع غرب.

وشدد " أنور" على أهمية مشاركة المواطنين في الحفاظ على نظافة بيئتهم مطالبًا بالالتزام بالإجراءات الصحيحة في التخلص من القمامة والمخلفات بشكل آمن ووضعها داخل الصناديق المخصصة أو أكياس.

وأشار إلى أن الحفاظ على البيئة هو مسؤولية مشتركة بين المواطنين والجهات المعنية، وذلك لتحقيق بيئة صحية ومستدامة لجميع أبناء المحافظة.

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