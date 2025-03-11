تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين بعين شمس لـ 18 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة عين شمس الي جلسة 18 مارس الجاري.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من مواطن يفيد بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على 8 هواتف محمولة ومبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه 10 وقائع سرقة بأسلوب الخطف وأن المضبوطات التي بحوزته متحصلات وقائع سرقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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