الثلاثاء 11 مارس 2025
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رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع معدلات تنفيذ مبنى الاختبارات الإلكترونية

الدكتور أحمد عكاوي،
الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا لمناقشة معدلات الإنجاز في تنفيذ مبنى الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

 وذلك بحضور المهندس محمد كامل، مدير عام الإدارة الهندسية، وعلي عامر، مدير عام الشئون القانونية، ومسؤولي الجهة المنفذة للمشروع.

مشروعات التحول الرقمي في قنا

واكد رئيس الجامعة ان مركز الاختبارات الالكترونية يعد من اهم مشروعات التحول الرقمي بالجامعة لتوفير بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حيث من المخطط ان يستوعب المبنى 6000 جهاز حاسب آلي لإجراء الاختبارات إلكترونيا للطلاب.  

وخلال اللقاء، ناقش رئيس الجامعة مراحل العمل في المشروع، حيث تم استعراض نسب الإنجاز الحالية.

واكد ضرورة العمل على انجاز المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

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