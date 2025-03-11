الثلاثاء 11 مارس 2025
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مصرع شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بقنا

مصرع شخصين في حادث
مصرع شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بقنا

لقي اثنين مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية.

وأسفر الحادث عن مصرع عبد الله أحمد عبد الباسط عطية، 18 عاما، مقيم الصماصمة، ورمضان قناوي عبادي سليم، 24 عاما،  عامل مقيم بهجورة.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

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