بالقوة الضاربة، التشكيل المتوقع للهلال السعودي أمام باختاكور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

يستضيف الهلال السعودي، فريق باختاكور الأوزبكي اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا في مباراة مثيرة ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد باختاكور اليوم في دوري أبطال آسيا



وستقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس، حيث ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد باختاكور اليوم في دوري أبطال آسيا



وسوف تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS AFC 1 أحداث المباراة بين الهلال وباختاكور.

و تعتبر هذه المواجهة ذات أهمية بالغة لكلا الفريقين، حيث يسعى الهلال إلى تعزيز فرصه في المنافسة على اللقب القاري، بينما يأمل باختاكور في تحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده، مما يزيد من فرصه في التأهل إلى الدور المقبل.

التشكيل المتوقع للهلال



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، مالكوم فيليب

خط الهجوم: كايو سيزار، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو

تاريخ المواجهات بين الفريقين



تاريخ المواجهات بين الفريقين يشير إلى تفوق نسبي للهلال، حيث التقيا في 7 مناسبات سابقة في مختلف البطولات الآسيوية.

حقق الهلال 3 انتصارات، بينما تمكن باختاكور من الفوز مرة واحدة، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويعتبر الهلال السعودي من أبرز المرشحين للفوز باللقب، ويطمح لتحقيق انتصار مريح على أرضه، مما يسهل عليه المهمة في مباراة اليوم.

فيما يسعى فريق باختاكور لتحقيق مفاجأة كبيرة أمام الهلال في المباراة المرتقبة، حيث يعتمد على تنظيم دفاعي محكم وانضباط تكتيكي قوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.